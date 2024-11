Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinə yeni müavinlər təyin olunub.

Yüksək vəzifəyə təyin edilən şəxslərdən biri İlqar Tapdıq oğlu Gülməmmədovdur.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, İlqar Güllməmmədov Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun qardaşıdır.

