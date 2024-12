Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan MDB-nin qeyri-rəsmi sammitində iştirak etməyəcək.

Metbuat.az-ın “RİA Novosti”yə istinadən məlumatına görə, Paşinyanın sammitdə iştirak etməməsinə səbəb COVİD-19 testinin müsbət çıxmasıdır.

Qeyd edək ki, MDB-nin qeyri-rəsmi sammiti 25-26 dekabr tarixlərində Sankt-Peterburqda keçiriləcək.

