Rusiyada yeni qoşun növü yaradılacaq.

Metbuar.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Andrey Belousov qurumun kollegiya iclasında deyib.

O bildirib ki, Pilotsuz Sistemlər Qoşunları 2025-ci ilin üçüncü rübündən fəaliyyətə başlayacaq.

