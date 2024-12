İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bu gün hökumət rəsmilərinin qarşısında çıxış edərkən mərhum həyat yoldaşının şəklini görüb və emosional anlar yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan görüntülərdə Prezident Pezeşkianın göz yaşlarını saxlaya bilmədiyi əks olunub.

“İcazə verin, mən danışmayım. Çünki mənim üçün çox çətindir. Bağışlayın”, - deyən Pezeşkian səhnəni tərk edib.

Prezidentin bu emosional davranış geniş müzakirələrə səbəb olub.

