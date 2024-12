Türkiyənin Balıkəsir əyalətinin Karesi rayonunda partlayıcı maddə istehsal edən zavodda baş verən partlayış nəticəsində 12 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Balıkəsir valisi İsmayıl Ustaoğlu bildirib.

O, təxribat ehtimalının hələ ki olmadığını söyləyib.

Məlumata görə, zavodda silah-sursat - ov patronları, mülki partlayıcılar, patronlar istehsal olunur.

