"Real" və "Barselona" futbolçuları eyni heyətdə - İlin 11-liyi açıqlandı

İspaniya La Liqasında 2024-cü ilin rəmzi komandası müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "11-liy"i "Sofascore" tərtib edib.

Heyətdə 4-5-1 taktiki sxeminə üstünlük verilib.

Qapıçı: Serxio Errera ("Osasuna")

Müdafiəçilər: Miqel Qutyerres, Deyli Blind (hər ikisi "Jirona"), Serxio Ramos ("Sevilya", hazırda azad agent), Lukas Vaskes ("Real")

Yarımmüdafiəçilər: Federiko Valverde, Vinisius Junior, Cud Bellinqem (hamısı "Real"), Rafinya, Lamin Yamal (hər ikisi "Barselona")

Hücumçu: Antuan Qrizmann ("Atletiko")

