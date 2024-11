Bu şəxslərə 2025-ci ildən 285 manat veriləcək

2025-ci ildə ehtiyac meyarının, həcminin 285 manat olması nəzərdə tutulub. 2024-cü ildə bu göstərici 270 manatdır. Ehtiyac meyarının həddi ünvanlı sosial yardımın təyin olunması məqsədilə tətbiq edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2025-ci ildə ünvanlı sosial yardım almaqdan ötrü ailənin hər bir üzvünə düşən aylıq gəlir 285 manatdan az olmalıdır. Bu zaman adambaşına aylıq gəlirin məbləği ilə ehtiyac meyarı arasındakı fərq ünvanlı sosial yardım olaraq təyin olunur.



Lakin sosial yardım almaq üçün gəlirlə yanaşı, digər amillər də nəzərə alınır.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

