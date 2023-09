Qarabağın erməni sakinlərinin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası üçün portal yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlər ilkin qeydiyyata alınmaq üçün könüllü şəkildə reintegration.gov.az portalına və ya aşağıdakı əlaqə vasitələri ilə müraciət edə bilərlər:

Telefon nömrəsi: +994 12 526 09 19

WhatsApp nömrəsi: +994 70 527 09 19

Elektron poçt ünvanı: [email protected]

Bundan başqa, yaxın zamanda müraciətlərin yerlərdə qəbulu təşkil ediləcək.

