Penaltini yerinə yetirmədi, vurduğu qola sevinmədi: "100 milyonluq böhran" - VİDEO

"Napoli"- "Udineze" matçında Viktor Osimhenin davranışları diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın 19-cu dəqiqəsində “Napoli” penalti qazanıb və Osimhen penaltini yerinə yetirməkdən imtina edib. Piotr Zielinski penaltini dəqiq yerinə yetirib. 39-cu dəqiqədə fərqlənən Osimhen qoldan sonra sevinməyib. “Napoli” matçda 4:1 hesabı ilə qalib gəlib. Qeyd edək ki, “Bolonya” matçında Osimhen penalti zərbəsindən yararlana bilməyib. Ardınca o əvəzlənib. Bundan sonra isə “Napoli”nin tiktok hesabında futbolçu lağa qoyulub. Bu davranışlar isə Osimheni qəzəbləndirib. 100 milyon qiyməti olan futbolçunun klubdan ayrılmaq istədiyi deyilir.

