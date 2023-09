Gələn ildən bu xəstələrə pulsuz dərman veriləcək - AÇIQLAMA

Ölkədə birinci sırada hipertoniya xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üstünlük təşkil edirlər. İlkin mərhələdə növbəti ildən bu xəstəliyin ambulator müalicəsi üçün xəstələrə dərmanların verilməsi nəzərdə tutulur.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin (İTSDA) Tibbi iddialar departamentinin rəhbəri Nərgiz Ağayeva bildirib.

O qeyd edib ki, təkliflər artıq Nazirlər Kabinetinə göndərilib:

“Təkliflərdə ilk siyahıda yüksək təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkənlər nəzərdə tutulub. Ambulator müalicə zamanı hipertoniya xəstəliyi ilə bağlı dərman preparatların verilməsi nəzərdə tutulub. Növbəti mərhələdə mədə-bağırsaq, epilepsiya, tənəffüs yolu xəstəlikləri və s. üzrə statistik nəticələrə uyğun olaraq dərman preparatlarının

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.