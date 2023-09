Türkiyədə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İclasda Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 19-da keçirdiyi antiterror tədbirlərinin nəticəsi və regional proseslər müzakirə olunur. Türkiyə mediasının məlumatına görə, iclasın gündəmində İraq və Suriyadakı mövcud vəziyyət və Ukrayna var. Toplantıda taxıl sazişi məsələsi də gündəmə gətirilib.

