Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün millət vəkili, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva Mərkəzi Klinik Xəstəxanada 48 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda onun nəşinin Heydər Məscidinə aparıldığı bildirilir.

Qənirə Paşayevanın nəşi sabah İkinci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.