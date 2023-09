Qadın futbolçular meydana çıxmaq istəmir - İLGİNC SƏBƏB

“Aston Villa”nın qadın futbol komandası maraqlı problemlə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın futbolçular geyimlərin islandıqdan sonra onlara çox yapışdığını və bütün bədən cizgilərinin ortaya çıxdığını bildiriblər. Məlumata görə, oxşar problem “Aston Villa”nın kişilərdən ibarət futbolçuları ilə bağlı da irəli sürülüb. İngiltərə mətbuatında yer alan xəbərə görə, qadın futbolçular formaların dəyişdirilməsini tələb ediblər. Onlar bunun kənardan yaxşı müşahidə edilmədiyini ifadə ediblər.

Futbolçular, formaların tərdən islanması və bütün bədənlərinə yapışması səbəbindən futbola fokuslanmaqda çətinlik çəkəcəklərini bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.