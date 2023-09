Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) oktyabrın 2-nə olan USD/AZN rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.

AMB-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, bank oktyabrın 2-dən etibarən USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat səviyyəsində müəyyən olunub.

