Qondarma rejimin "Daxili İşlər Nazirliyi"nin binası Azərbaycan polisinin nəzarətinə keçib.

Metbuat.az sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntüləri təqdim edir.

