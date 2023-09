Şuşaya axund təyin olunub və yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlayacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Prezidentinin Şuşa rayonundakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Bakıda 2-ci Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda deyib.



