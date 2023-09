Fransa Milli Assambleyasında Fransa-Azərbaycan Dostluq Qrupu fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Fransa-Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri Pyer Vatin bildirib.

Fransa-Azərbaycan Dostluq Qrupu Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu ilə əlaqəsini də dayandırıb.

