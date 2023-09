Türkiyədə 2024-cü ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan bələdiyyə seçkilərinin tarixi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ali Seçki Komissiyasının bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı qərarı ölkənin “Rəsmi qəzet” ində dərc olunub.

Sənədə əsasən, sözügedən seçkilər gələn il martın 31-də baş tutacaq.

