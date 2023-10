Sentyabrın 30-u axşam saatlarında keçmiş Dağlıq Qarabağın inzibati mərkəzi olan Xankəndidə praktiki olaraq heç bir erməni sakin qalmayıb.

Metbuaz yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhəri tərk edən sonuncu ermənilərdən birinin çəkdiyi video da bunu təsdiqləyir.

Son vaxtlara qədər şəhərdə 20 minə yaxın sakin və qonşu rayonlardan olan bir neçə min qaçqın yaşayırdı.

