Qarabağda 4 şəhərin Baş Planı üzərində iş aparılır

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Qarabağ iqtisadi rayonunda 4 şəhərin Baş Planı üzərində iş aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri rəhbərlik etdiyi qurumun BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə birlikdə Bakıda keçirdiyi Ümumdünya Məskunlaşma Günü ilə bağlı forumda bildirib.

"Şəhərsalma baxımından bizim gündəlik işimiz 10 milyondan çox əhalisi olan Azərbaycanın 79 şəhərini və 4 000-dən çox qəsəbə və kəndini əhatə edir. Nisbətən qısa müddət ərzində – son 20 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə biz artıq 56 şəhərin yeni baş planlarını işləyib hazırlamışıq və daha 12 şəhər hazırda yekun təsdiqin son mərhələsindən keçir. Hazırda biz qalan 7 şəhərin yeni baş planları üzərində işləyirik və Qarabağda daha 4 şəhərin Baş Planı üzərində iş aparılır", - deyə o qeyd edib.

Bundan başqa, sədrin sözlərinə görə, Azərbaycan 2030-cu ilə qədər istixana qazı emissiyalarını 35 %, 2050-ci ilə qədər isə 40 % azaltmaq öhdəliyi götürüb.

"Azərbaycan "Dayanıqlı İnkişaf Hesabatı 2022"yə əsasən, ümumi DİM İndeksində 73,5 balla 163 ölkə arasında 50-ci yerdədir ki, bu da regionda ən yaxşı nəticədir. Ölkəmiz regionumuzda "2030-cu il Gündəliyi"nin icrasına dair 3-cü Könüllü Milli İcmal Hesabatını təqdim edən ilk ölkədir və biz 2024-cü ilə qədər Qarabağ Regionu üzrə Könüllü İcmal hazırlamaq niyyətindəyik", - deyə o əlavə edib.

