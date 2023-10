“Türkiyə “Bayraktar Akıncı” pilotsuz uçuş aparatlarının Ukraynaya tədarükü məsələsini nəzərdən keçirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Baykar” şirkətinin rəhbəri Haluk Bayraktar deyib.

Onun sözlərinə görə, Ukraynada müəyyən PUA növlərinin istehsal edilməsi üçün şirkət Türkiyə hökumətindən icazə almalıdır və belə bir icazə verilib.

