Türkiyə Naxçıvan sazişi ilə bağlı bəyanat yayımladı

Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Türk Dövlətləri Təşkilatının yaradılmasının əsasını qoyan Naxçıvan Sazişinin imzalanmasının 14-cü ildönümü münasibətilə dair bəyanat yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirliyin açıqlamasında “1992-ci ildə “Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçıları Zirvə Toplantıları” olaraq başladığımız proses, güclü iradə və birgə səylər sayəsində bu gün tam hüquqlu bir beynəlxalq təşkilata sahib olmamızla nəticələndi” deyə qeyd edilib.

Bəyanatda bildirilir ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı qlobal miqyasda məsuliyyətli və həssas regional aktor kimi üzv ölkələr arasında əməkdaşlığı sürətlə inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək, milli imkanları uyğunlaşdırmaq, sülh və sabitliyə xidmət etmək məqsədi daşıyır:

