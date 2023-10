Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) birinci vitse-prezidenti, neftçi-alim, geoloq, akademik Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadə dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumun nəşi Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb.

