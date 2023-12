Dekabrın 2-də Avro-2024-ün qrup mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Danimarka futbolunun əfsanəsi Brayan Laudrup şardan “Serbiya” yazılmış kağızı çıxardıqdan sonra salonda pornofilmdən qadınların iniltilsə səsləri eşidilib.

Laudrup təbəssümlə təəccüblənsə də, mərasimi davam etdirib.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı iyunun 14-dən iyulun 14-dək Almaniyada keçiriləcək.

