Qəhvə bu xərçəng növlərindən qoruyur - İnanılmaz faydası

Artıq qəhvənin xərçəng və digər təhlükəli xəstəliklərin profilaktikasında rolu sübut olunub.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, həkim Denis Bannoqonun sözlərinə görə, amma bu məsələdə düzgün miqdar nəzərə alınmalıdır.

“Sutkada 2 fincan təzə dəmləmiş qəhvə sirroz riskini 2 dəfə azaldır.

Natural qəhvə güclü antioksidantdır, orqanizmdə iltihabla mübarizə aparır.

Avstraliyalı alimlər gündə 2 fincan qəhvənin bağırsaq xərçəngi riskini 40% azaltdığını sübut edib.



Mən hesab edirəm ki, qəhvə öd daşları əleyhinə, depressiyaya qarşı, eləcə də süd vəzi, prostat xərçənginə qarşı da təsir edir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.