Dekabrın bu günü bürclər üçün uğurlu olacacaq

Astroloqlar hər bürc üçün dekabr ayının uğurlu günlərinin ulduz falını tərtib ediblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər mühüm planlar qurarkən səma tranzitlərinin hərəkətini nəzərə almağı məsləhət görürlər.

Dekabr ayı çox gərgin ay olacaq. İş yerində ili yekunlaşdıracaqsınız. Ən əlverişli gün 5 dekabr olacaq - astroloqlar bunu döyüşkən və cəsarətli Marsın tranziti ilə izah edirlər. Ambisiyalarınızı həyata keçirmək, şəxsi və peşəkar həyatınızda əhəmiyyətli uğurlar əldə etmək üçün bu andan yararlanın.



Buğa

Dekabr maliyyə qazancları və gözlənilməz mükafatlar gətirəcək. Yeni başlanğıclar, danışıqlar və investisiyalar üçün ən əlverişli gün 11 dekabr olacaq. Hakim planetiniz olan Venera sərvət məsələlərində sizə uğurlar bəxş edir. Hesablanmış riskləri götürün və gözlənilməz gəlirlər əldə edə bilərsiniz.

Əkizlər

Danışıqlar, görüşlər, yeni tanışlıqlar və ümumiyyətlə, ünsiyyət sahəsi ilin son ayında sizə uğur gətirəcək. Bütün vacib iş məsələlərini dekabrın 15-də həll etmək daha yaxşıdır. Hakim planetiniz olan Merkuri nitq və insanları inandırmaq qabiliyyətinizi artıracaq. Etibarlı danışın və sosial və peşəkar vəziyyətlərdə inamla hərəkət edəcəksiniz.

Xərçəng

Dekabr münasibətlərdə gözlənilməz, lakin çox müsbət dönüş gətirəcək. Hakim səma cisminiz olan Ay emosional əlaqələri gücləndirəcək. Yaxınlarınızla münasibətlərinizi möhkəmləndirin və bayram mövsümünün istiliyini hiss edin.

Şir

Sizin hakim planetiniz olan Günəş şəxsi inkişaf imkanlarını işıqlandırır. Dekabr çox məhsuldar olacaq. İşinizdə parlayacaqsınız və istədiyiniz şöhrətə nail ola biləcəksiniz. Diqqət mərkəzində olduqdan sonra intuisiyanıza qulaq asın və xarizmanızın uğura yol açmasına icazə verin. Ən uğurlu gün 25 dekabr olacaq.

Qız bürcü

Detallara diqqət yetirin və gizli fürsətləri kəşf edə bilərsiniz. Analitik bacarıqlarınıza etibar edin və çətinliklərin öhdəsindən asanlıqla gələcəksiniz. Ən əlverişli gün 8 dekabr olacaq.

Tərəzi

Dekabr arzu olunan harmoniyanı gətirəcək. Siz, nəhayət balans tapacaqsınız və bayram mövsümündən həzz ala biləcəksiniz. Venera cazibənizi artıracaq və diplomatik bacarıqlarınızı vurğulayacaq. 17 dekabr sizin “ulduz vaxtınız”dır. Bu gündən əlaqələr qurmaq və işdə özünüzü ifadə üçün istifadə edin.

Əqrəb

Dekabrın 14-də yaradıcılıq partlayışı hiss edəcəksiniz. Sizin hakim planetiniz olan Pluton ilhamı alovlandırır. Yaradıcı enerjinizi maraqlı yaradıcı layihələrə yönləndirin və səylərinizin çiçəklənməsinə baxın.

Oxatan

Hakim planetiniz olan Yupiter yeni işlərdə uğurlar gətirir. Fikirlərinizi ifadə edin və ən riskli layihələri həyata keçirin. Yeni fürsətlərdən yararlanın və üfüqlərinizi genişləndirin. Ən əlverişli gün 9 dekabrdır.

Oğlaq

Sizin hakim planetiniz olan Saturn sizə uğur qazanmağa kömək edəcək. Dekabr ayı sizin üçün olduqca iddialı bir aydır. Başqaları tətilə hazırlaşmaqla məşğul olarkən, siz ambisiyalarınızın təsirinə düşəcək və iş məsələləri ilə məşğul olacaqsınız. Məqsədlərinizə doğru düşünülmüş addımlar atın və uğur qazanacaqsınız. Ən əlverişli günlərdən biri 23 dekabrdır.

Dolça

Uran, sizin hakim planetiniz yaradıcılıq qığılcımları yaradır. İlhamı laqeyd qoymayın və istedadınızı basdırmayın. Unikal ideyalarınızı qəbul edin və dünyaya orijinallığınızı göstərin. İnnovativ ideyalar ay ərzində və xüsusilə dekabrın 12-də həyata keçirilməsi üçün əlverişli olacaq

Balıq

Siz çox intuitiv bir işarəsiniz. Öz ağlınıza güvənin və düzgün qərarlar verəcəksiniz. Hakim planetiniz olan Neptun qabiliyyətlərinizi artıracaq. Ən əlverişli gün 18 dekabrdır.

