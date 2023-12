Quru ərik təzyiqi salır, yoxsa qaldırır? - 10 faydası

Quru ərik uzun əsrlərdir xalq təbabətində çoxsaylı müalicəvi təsirinə görə istifadə olunur.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, quru ərik təzə ərikdən faydalı tərkibinə görə heç də geri qalmır. Onda B, C, PP vitaminləri, kaliy, 12 aminturşusu, marqans və maqniy var.

Quru əriyin 10 təsiri:

- Sidikqovucu – artıq mayeni qovur, ödemi götürür, böyrək və sidik yollarından qumu, daşı, çöküntünü yuyur

- Piy, yağ yandırıcı – artıq çəkisi olanlar metobolizmi sürətləndirmək üçün gündə 5-7 ədəd quru ərik yesin

- Qandurulducu – qanın qatılığını azaldır, axıcılığını artırır, tromba qarşıdır. Ona görə müasir tibb də varikoz və ürək damar xəstələrinə quru ərik tövsiyə edir.

- Həzmi yaxşılaşdırır, qəbizliyə qarşıdır



- Endokrin hormonal sistemi tənzimləyir



- Yaddaşı yaxşılaşdırır, diqqəti artırır



- Görmə zəifliyində faydalıdır



- Yüksək təzyiqi salır, təzyiq xəstələrində damar spazmını aradan qaldırır



- Miqren və baş ağrılarına qarşıdır



İstifadə qaydası:

Quru əriyi yuyub gündə 100 qram yemək

Və ya üzərinə su alıb dəmləmə və ya kompot hazırlamaq.

