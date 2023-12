ARB TV-nin "Günə Son” verilişində valideyin və müəllimlər arasında "WhatsApp” yazışmaları barədə sujet yayımlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, yazışmadakı səslərdə müəllimlər şagirdlərdən, valideynlər də müəllimlərdən narazılıqlarını ifadə edirlər.

Daha ətraflı video məlumatı təqdim edirik:

