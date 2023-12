Bu gün səhər saatlarında Xəzər dənizində baş verən güclü zəlzələdən sonra Xırdalan şəhərində marketlərin birinə ziyan dəyib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanlar zamanı marketin tavanı uçub və məhsulların üzərinə tökülüb.

Qeyd edək ki, 7 dekabr, yerli vaxtla saat 08:16 Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar 5,6 maqnitudada baş verib, zəlzələ ocağı 68 km dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələ Bakıda və bir sıra şəhərlərdə hiss olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.