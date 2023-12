"Ermənistanın yerləşdirdiyi minalar Azərbaycanda insan həyatı üçün təhlükə yaratmağa davam edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" hesabında paylaşımında bildirib.

"Bu gün Şuşa və Füzuli rayonlarında mina partlaması nəticəsində daha iki azərbaycanlı mülki şəxs ağır yaralanıb. 44 günlük müharibənin bitməsindən bəri (mina partlayışı - red.) qurbanların sayı 340 nəfərə çatıb", XİN paylaşımda qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.