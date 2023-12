Azərbaycanın azad edəcəyi ermənilərin adları açıqlandı - SİYAHI

Azərbaycanın azad edəcəyi 32 erməninin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən siyahını təqdim edir:

I. 13-14 dekabr 2020-ci il tarixlərində Hadrut istiqamətində həyata keçirilmiş antiterror tədbirləri zamanı həbs edilmiş şəxslər: (26 nəfər)

1. Avakyan Hraç Arzumanoviç

2. Serobyan Geqam Samveloviç

3. Hovanesyan Haykaz Koryunoviç

4. Tosunyan Levon Aşotoviç

5. Baqdasaryan Artur Eduardoviç

6. Stepanyan David Stepanoviç

7. Herabyan Hrayr Hraçoviç

8. Mikaelyan Andranik Vazgenoviç

9. Avakyan Serop Surenoviç

10. Kostanyan Narek Aqaoviç

11. Harutyunyan Varazdat Seryojeviç

12. Martoyan Manuk Hovanesoviç

13. Vardanyan Arsen Araikoviç

14. Dilanyan Arman Vazgenoviç

15. Tadevosyan Hrayr Vardanoviç

16. Bahrikyan Vahagan Edikoviç

17. Aramyan Karen Armenoviç

18. Sukiasyan Andranik Srapoviç

19. Martirosyan Gevorg Samveloviç

20. Kirakosyan Eduard Armeni

21. Gevorkyan Robert Hovikoviç

22. Yegiazaryan Sasun Seyranoviç

23. Hakopyan Volodya Qaqikoviç

24. Avakyan Tiqran Manikoviç

25. Saqatelyan Qriqor Seyranoviç

26. Avetisyan Vaqarşak Aşotoviç

II. Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan Ermənistan sərhədi, habelə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində tutulmuş şəxslər: (6 nəfər)

1. Rafaelyan Vladimir Otari

2. Sarqsyan İşxan Aşoti

3. Ovagimyan Arutyun Yurikoviç

4. Kazaryan Karen Aşotoviç

5. Voskanyan Qagik Aşoti

6. Eulcekcian Viken Abraham

Cəmi: 32 nəfər

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası və Ermənistan Respublikası Baş nazirinin Aparatı arasında aparılmış danışıqlar nəticəsində humanizm prinsipinə sadiqlik ruhunda, xoş niyyət göstəricisi olaraq iki ölkə arasında qarşılıqlı etimad tədbiri kimi Azərbaycan tərəfindən erməni əsilli 32 şəxsin, Ermənistan tərəfindən isə 2 Azərbaycan hərbçisinin azad edilməsi barədə razılıq əldə edilib.

