Ən davakar 5 bürc: Onlardan dərhal uzaqlaşın, qəzəbləri ilə...

Hər bir insanın yaşadığı hadisələrə reaksiyası fərqlidir. Bəzi insanlar istənilən vəziyyətdə sakit qala bilsələr də, bəziləri qəzəbdən özünü itirib dəli ola bilər. Hətta sözləri ilə ətrafındakı hər kəsin qəlbini qıra bilir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astrologiyada davakarlığı ilə məşhur olan bürclər də var.

Heç kim dava etmək istəməz. Mübahisələr adətən hamını yorur. Ancaq bəzi insanlar yaşadıqları neqativ hallarda ancaq bu şəkildə özlərini ifadə edə bilirlər. Dava etməkdən çəkinmirlər və dediklərini deyirlər. Ən davakar 5 bürcü təqdim edirik.

Qoç

Qoçlar təbiətcə, ümumiyyətlə, isti xasiyyətlidirlər. Çox tez qəzəblənirlər və səbrlərini itirirlər. Nəticədə aralarında dava düşür. Ya çox sakitləşirlər, ya da ətrafdakı insanlarla çox dava edirlər.

Bununla belə, Qoç nə olursa olsun, heç vaxt heç kimə qarşı kin saxlamır. Qəzəblənəndə gözlərindən od çıxa bilər. Birdən əsəbiləşən Qoçlar qısa zamanda sakitləşə bilərlər.

Buğa



Buğa bürcü çoxlu mübahisələrə girməyə meyllidir. Kimsə onlara itaət etmədikdə narahat olurlar. Onlar adətən davaya səhnə hazırlayan adama qışqırmağa başlayırlar.

Buğalar adətən böyük sakitlik və soyuqqanlılıqla hər şeyi müzakirə edirlər, lakin hətta onlarla həmfikir olan biri ilə dalaşa bilər.

Əkizlər

Əkizlər valideynləri və həyat yoldaşları ilə çox dava etməyə meyllidirlər. Əkizlər çox vaxt onlara göstərilən hörməti hiss etmirlər. İstəkləri qəbul olunmayanda davaya başlaya bilərlər.

Əkizlər daha çox diqqəti cəlb etmək və ya işlərini bitirmək üçün bu yoldan istifadə edirlər. Əkizlər çox yaralayıcı sözlərdən istifadə edərək dava edirlər. Bu halda o, sevdiyi insanların qəlbini dərhal qıra bilir.

Şir



Şirlər adətən çox tez əsəbiləşirlər və onlara hörmətsizlik edən insanlara dözə bilmirlər. Onlar tez-tez qarşı tərəfə məhəl qoymadan və ya bir neçə ay və ya illərlə danışmamaqla soyuq mübahisəyə səbəb olurlar.

Bu bürclə sonsuz söz savaşı ola bilər və onların vəziyyəti çox şəxsi etmək vərdişləri var. Şirlər haqlı olduqlarını sübut etmək üçün bu müzakirələri davam etdirirlər.

Qız bürcü

Qız bürcü çox dava etməyə meyllidir, çünki onlar güclü olduqlarını sübut etməli və digər insanları məyus etməlidirlər. Çoxlarının özünə inamı və özünə hörməti aşağıdır. Buna görə Qız bürcü bu taktikadan ayağa qalxmaq və ya cəmiyyətdə yer qazanmaq üçün istifadə edir.

Xərçəng, Tərəzi, Əqrəb, Oxatan, Oğlaq, Dolça və Balıqlar qəzəbli ola bilərlər, lakin çox vaxt soyuqqanlı ola bilərlər.

