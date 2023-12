Putin namizədliyini açıqladı

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin Kreml sarayında əsgərlərə medalların təqdim edilməsi mərasimində iştirak edib. Mərasimdə Putin 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını açıqlayıb. Rusiya parlamentinin yuxarı palatası Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko Putinin seçkilərdə iştirak etmək qərarını dəstəklədiyini açıqlayıb.Rusiyada əvvəlki prezident seçkiləri 2018-ci il martın 18-də keçirilib və Vladimir Putin 76,69 faiz səslə prezident seçilib.

