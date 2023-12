Böyük Britaniyanın Baş naziri Rishi Sunak Londonda hollandiyalı həmkarı Mark Rutteni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdən sonra iki lider baş nazirin iqamətgahı qarşısında kameralar qarşısına keçib. Ardında liderlər içəri daxil olmaq istəsələr də qapı bağlı olub. İki lider, əməkdaşların qapını içəridən kilidləməsi səbəbindən çətin anlar yaşayıb. Liderlər bir müddət qapının qarşısında qalıb və içəridəki rəsmilər qapını açandan sonra içəri daxil olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.