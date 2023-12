Cəsarət Valehov vəzifəsindən azad edildi

Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun aparatının strukturunda dəyişiklik edilib, yeni təyinatlar olub.

Lakin C.Valehovun adı Elm və Təhsil Nazirliyində vəzifəyə yeni təyin olunan şəxslərin siyahısında yer almayıb.

Dəyişikliyə əsasən, nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsi yaradılıb və ora Səbuhi Rzayev müdir təyin olunub. O, bundan əvvəl nazirliyin İnformasiya və vətəndaşlara xidmət şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışıb.

C.Valehov mövzuyla bağlı sosial media hesabında paylaşım edib: "Hörmətli həmkarlar, yaxın günlərdə yeni iş fəaliyyətimlə bağlı sizə məlumat verəcəyəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm".

