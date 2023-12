Bu bürc dekabrda bütün pullarını itirə bilər

Məşhur astroloqlar bürc dairəsinin nümayəndələrindən birinə ilin son ayında əsassız xərcləmələrə qarşı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, Tərəzi bürcünü təhlükə gözləyir. İlin sonunda onları əldə etmək həvəsi üstələyəcək. Üstəlik, işarənin nümayəndələri pulu lazımi şeylərə deyil, reklam və ya malların çox müxtəlifliyi ilə aldanan hər cür şıltaqlıqlara xərcləməyə başlayacaqlar.

Astroloqların xəbərdar etdiyi kimi, bütün bunlar bu işarə altında doğulan insanların xərclərinin gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyə biləcəyi vəziyyətə səbəb ola bilər.

Tərəzilərin hədiyyələr və ya digər maliyyə sərmayələri ilə bəyəndikləri insanların rəğbətini qazanmaq istəmələri də mümkündür. Bütün hallarda, bu həddindən artıq xərclər işarənin nümayəndələrini borcla təhdid edir, buna görə də özünüzü ələ alıb "istəklərinizə" aydın şəkildə nəzarət etməlisiniz.

