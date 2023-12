​Heydər Əliyev dühası: Gələcək nəsillərin yolunu işıqlandıran sönməz alov

Ümummilli Lider deyirdi: “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə ümidlər bəsləyirəm”. Bu gün vəfatının 20-ci ilində xalqımız Ulu Öndər Heydər Əliyevi Bütöv Azərbaycanda ehtiramla yad edir. Məhz onun dediyi kimi, Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuz 30 illik işğala 44 gündə son qoydu.



Azərbaycan Heydər Əliyevin 100 illik yubileyini qeyd edərkən onun ruhu xalqın ürəyində, azərbaycanlı kimliyinin mahiyyətini formalaşdıran ölməz qüvvədə varlığını davam etdirir. Günəş ikinci minillikdə batarkən Azərbaycan transformasiya zirvəsində dayanmışdı və xalqı yeni dövrün şəfəqinə doğru istiqamətləndirən yeniləşmə simfoniyasını məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev təşkil edib. Müasir azərbaycançılığın mozaikasında Heydər Əliyevin baxışı ənənəni tərəqqi ilə birləşdirən bələdçi işıqdır. Onun irsi, ənənə və tərəqqinin harmonik birləşməsinin sübutu, xalqın hekayəsini formalaşdırır. Məhz müasir Azərbaycançılıq ideyası xalqımızı parçalanmaqdan, hərc-mərclikdən xilas etdi. Dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəs azərbaycanlı kimliyi altında birləşə bildi.

Baxışları üfüqdən kənara çıxan uzaqgörən lider Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyini gənclərdə görürdü. Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılması, ilk gənclər forumunun keçirilməsi, Gənclər Gününün təsis edilməsi, gənclərin təhsilinə diqqət, eləcə də onların yüksək vəzifələrə cəlb olunması bu qayğının xüsusi göstəricisi idi. Heydər Əliyev gəncləri Azərbaycanın taleyinin memarı kimi təsəvvür edirdi. O, təkcə gənc ağılları görmürdü: Dirçəlməkdə olan bir xalqın keşikçilərini görürdü, onları tərəqqi məşəlini daşımağa çağırırdı. Onun gözləntiləri uzaq bir göstəriş deyil, ambisiya ilə qidalanan gənclərin Azərbaycanı yeni dövrə aparan hərəkətverici qüvvəyə çevriləcəyi ortaq bir arzu idi.

İyirmi ildir ki, Ulu Öndərin müdrik siyasətinin estafeti Prezident İlham Əliyevdə öz sarsılmaz daşıyıcısını tapır. Zamansız bir melodiyanın ritmik davamı kimi, Heydər Əliyev idarəçiliyinin əks-sədaları ölkəmizin hər bir qarışında əks-səda verir, Azərbaycan xalqına verilən vədlərin davamlı olmasını təmin edir.

Mən hesab edirəm ki, bu günki gənclər Ümummilli Lider Heydər Əliyevin görmək istədiyi gənclərdir. Onlar vətənpərvərlik ideologiyası ilə zirehlənmiş, hər bir sahədə ölkəmizin inkişafı üçün səfərbər olublar. Gənclər bundan sonra da onun irsini öyrənəcək və tətbiq edəcəklər. Keçmişin bu günümüzlə qovuşduğu zamanın astanasında Heydər Əliyevin dühası, gələcək nəsillərin yolunu işıqlandıran sönməz alov kimi əbədi dayanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.