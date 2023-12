Qusarda avtobus qəzasında xəsarət alanların kimliyi bilinib - YENİLƏNİB

Qusarda avtoqəza zamanı xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, yaralılar Qusar rayon sakinləri - Liana Nəriman qızı Mikayılova, Lamunat Misənnif qızı Bədəlova, Milyanə Vəzirxan qızı Şıxzadayeva, Ruslan Əmiraslan oğlu Əmiraslanov, Aksana Mövlud qızı Beydiyeva və Aysel Mayis qızı Cavadovadır.

Xəsarət alanların hamısı təcili tibbi yardım briqadasınin köməkliyi ilə Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

