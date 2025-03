Sumqayıtda 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sumqayıt bulvarı ərazisində qeydə alınıb.

1998-ci il təvəllüdlü Şəmşir Akif oğlu Məstiyevin meyiri açıq ərazidə aşkarlanıb

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

