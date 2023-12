Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında lider olan “Əl-Hilal”ın baş məşqçisi Xorxe Jesusun “Əl-Nəsr” barədə dediyi sözlər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, “Əl-Nəsr” Kriştiano Ronaldo sayəsində qələbələr qazanır.

“"Əl-Nəssr” bizim kimi Neymarsız yarışa bilərmi? Mən onları Ronaldosuz izləmək istəyirəm" - Xorxe Jesus deyib.

Qeyd edək ki, “Əl-Nəsr” Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında ikinci yerdə qərarlaşıb. Neymar zədəli olduğu üçün “Əl-Hilal”ın heyətində yer almır.

