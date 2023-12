Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəssr" klubunun futbolçusu Kriştiano Ronaldo 2023-cü ildə 50-ci qolunu vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 38 yaşlı hücumçu "Əl-Şabab"a 5:2 hesabı ilə qalib gəldikləri Kral Kubokunun 1/4 final matçında fərqlənib.

Bununla da, Ronaldo İngiltərənin "Mançester Siti" komandasının oyunçusu Erlinq Halaanda çatıb.

