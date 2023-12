Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin həyətində qudalar əlbəyaxa dalaşıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, ürəyi soyumayan quda qohumunu döydükdən sonra maşınını onun üzərinə sürüb.

Hadisə anının görüntülərini təqdim edirik:

