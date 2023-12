“Kanal-11”in rəhbəri həbs olundu

Kanal-11 internet televiziyasının rəhbəri Teymur Kərimov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, dekabrın 11-də bir neçə vətəndaşdan daxil olan şikayət əsasında Teymur Kərimov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182-ci (Hədə-qorxu ilə tələb etmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq hərəkətləri aparılır.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumatı təsdiq ediblər.

Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə Teymur Kerimov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

