Bəzi saytlarda Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən 4-15 yanvar tarixlərində guya Bakıda və Abşeron yarımadasında qar yağacağı, şaxta olacağı, güclü külək əsəcəyi barədə yanlış məlumat yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib ki yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

O qeyd edib ki, Xidmət tərəfindən yanvar ayı üçün heç bir hava proqnozu verilməyib.

