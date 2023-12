ABŞ-ın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Mark Libbi Böyük Britaniyadan olan həmkarı Fergus Auldla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin paylaşımında bildirilib.



Səfir görüşdən çox məmnun qaldığını qeyd edib.

“Mən ərazilərin minalardan təmizləməsinə dair yardımımız daxil olmaqla, Azərbaycanda və Qafqazda paylaşdığımız məqsədlər üzərində birgə işləməyimizi səbirsizliklə gözləyirəm”, - səfir Mark Libbi vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.