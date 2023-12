Hərbi məktəblərdə təhsil alanlar üçün birdəfəlik ödəmə təsis edildi - FƏRMAN

2024–2025-ci tədris ilindən başlayaraq təhsil almaq üçün Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin strukturuna daxil olan Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyindəki ali təhsil müəssisəsinin bakalavriat səviyyəsinə, o cümlədən bakalavriat səviyyəsinin hazırlıq kursuna (bundan sonra – ali təhsil müəssisəsi) və hərbi kolleclərə qəbul olunmuş kursantlar üçün 500 manat, hərbi liseylərə qəbul olunmuş kursantlar üçün 300 manat məbləğində birdəfəlik ödəmə təsis edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı gənclərin hərbi sahədə təhsil almasının təşviq edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Fərmanda əksini tapıb.

2024–2025-ci tədris ilindən başlayaraq Fərmanda nəzərdə tutulan təhsil müəssisələrində təhsil alan kursantlar üçün təhsil müddətində aşağıdakı aylıq ödəmələr təsis edilməlidir:

ali təhsil müəssisəsi üzrə:

150 manat məbləğində təqaüd;

200 manat məbləğində ailə üzvlərinə maddi yardım;

200 manat məbləğində hesabda yığılan ödəniş;

hərbi kolleclər üzrə:

100 manat məbləğində təqaüd;

200 manat məbləğində ailə üzvlərinə maddi yardım;

150 manat məbləğində hesabda yığılan ödəniş;

hərbi liseylər üzrə:

50 manat məbləğində təqaüd;

100 manat məbləğində ailə üzvlərinə maddi yardım;

100 manat məbləğində hesabda yığılan ödəniş.

