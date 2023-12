"Barselona" rəhbərliyi baş məşqçi postuna Xavinin əvəzinə “Jirona”nın baş məşqçisi Anxel Miçeli gətirə bilər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə tanınmış idman jurnalisti Fransua Qalardo sosial şəbəkələrdə məlumat verib.



Bildirilir ki, Miçelin agenti oktyabr ayından bəri Barselona təmsilçiləri ilə üç görüş keçirib. Heç nə dəyişməsə, o, 2024/2025 mövsümündə “Barselona”nın baş məşqçisi olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.