İranda polis məntəqəsinə hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Sistan və Bəlucistan əyalətinin qubernatorunun müavini məlumat yayıb.

Bildirilib ki, terrorçular bu gün səhər İranın cənub-şərqindəki Rask şəhərində polis məntəqəsinə hücum edərək 12 polis əməkdaşını öldürüblər.

