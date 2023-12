Putinin mətbuat konfransında ŞOK SUAL - "İki qəpiklə uşaq böyütmək olmaz"

Xəbər verdiyimiz kimi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Moskvada keçirilən illik mətbuat konfransı 4 saat davam edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vladimir Putin daxili və xarici siyasətlə bağlı 2 milyon 800 mindən çox sualdan 80-ni cavablandırıb. Ünvanlanan suallar ekranda nümayiş olunub. Senzuradan keçən bəzi suallar izləyiciləri təəccübləndirib. Həmin suallardan bəzilərini təqdim edirik?

- Niyə sizin reallığınız bizim reallığımıza uyğun gəlmir?

- Nə vaxta qədər inflyasiya faizi ilə manipulyasiya etməyə davam edəcəksiniz?

- Salam, birinci kanalda danışılan Rusiyaya necə köçə bilərəm?

- Sizdən sonra prezident kim olacaq?

- Yevgeni Priqojini (təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan muzdlu “Vaqner”in lideri) Rusiyanın və Donbassın qəhrəmanı kimi görürsünüzmü?

- Cənab prezident, Rusiya nə vaxt televiziyada təqdim edilən Rusiya kimi olacaq?

- Rusiyada hakimiyyət seçki yolu ilə nə vaxt dəyişəcək?

- Xahiş edirəm, seçkiləri ləğv edin! Biz sizə güvənirik! Gəlin bu pulu xüsusi hərbi əməliyyata xərcləyək!

- Abort qadağan edilə bilməz! “Atalardan” aliment almaq mümkün deyil. Dövlətdən verilən iki qəpiklə uşaq böyütmək olmaz.

- Vladimir Vladimiroviç! Mənə deyin, nə vaxt daha yaxşı yaşamağa başlayacağıq?

