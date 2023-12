ATV televiziyasında yayımlanan "Rəngarəng səhər" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, efirə çağırılan əsgər ailəsinə maraqlı sürpriz edilib. Əsgər canlı efirə gələrək, ailəsi ilə görüşüb.

